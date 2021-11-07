В понедельник, 8 ноября, в Ленобласти ожидается облачная погода.

Согласно сообщениям синоптиков, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные. Температура воздуха в течение суток 0…+5°С, ночью местами до -2°С. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.