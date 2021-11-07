В Выборгском районе из жизни ушел 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Перепелкин

Ветеран Великой Отечественной войны, зенитчик Александр Перепелкин скончался на 102-м году жизни в поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти.

Ветеран ушел из жизни в четыре часа утра. Известно, что в возрасте ста лет Александр Перепелкин переболел коронавирусом и сделал прививку. Еще вчера чувствовал себя хорошо. Причина смерти ветерана не сообщается.

О нем неоднократно писали СМИ, а его портреты в День Победы висели по всему Выборгу.