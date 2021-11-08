Во Всеволожском районе без вести пропал 54-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 6 ноября.

Ростом пропавший 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Добавляется, что поисковикам нужна помощь добровольцев.

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. В сентябре в “Лиза Алерт” поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.