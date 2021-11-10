В девятой серии проекта «Независимые люди» главным героем стал Роман. Он принимал наркотики около 12 лет, но в какой-то момент столкнулся с тем, что жизнь превратилась в сплошную боль. Это мотивировало его найти друзей по несчастью и вернуть свою жизнь. Сейчас Роман получил высшее образование и стал психологом.

О передозировках

Я употребил и потемнело. Когда прихожу в себя, то меня либо кто-то откачал, либо просыпаюсь сам по себе. Ничего сверхъестественного в этом не было — просто отключился и проснулся.

Кто-то умирал от наркотиков на твоих глазах?

Да, к сожалению. Мои друг умер у меня на глазах. Я вызвал скорую, до ее приезда пытался ему помочь — делал искусственное дыхание. Это не помогло. Все произошло моментально. Очень страшно.

Где брал деньги?

Я выходил на работу раза три-четыре в месяц. Прогулы приводили или к увольнением, или я сам уходил. Иногда деньги получал за помощь кому-то. Чтобы выжить, приходилось воровать в магазинах.

Как долго ты принимал?

Все началось в 13 и продлилось до 30 лет. Если учитывать ремиссии, например, период службы или когда я пребывал в местах, где оказывали помощь, то в общем принимал около 12 лет.

Как наркотики влияли на внешность?

Я был зелено-черного цвета. Печень была увеличена на семь или 12 сантиметров. Понимал, что еще чуть-чуть и я, скорее всего, умру.

Когда понял, что зависимость сильнее тебя?

Наверное, в тот момент, когда была ремиссия в момент заключения и не было наркотиков. Я долго думал. Отшлифовал один определенный сценарий, по которому, мне казалось, что точно знаю, как нужно действовать. Я планировал так: устроюсь на работу, буду зарабатывать деньги, деньги будут приносить возможность, чтобы кто-то покупал мне наркотики. У меня есть связанные с законом истории, судимость.

И все. Как только у меня появился доступ, я сразу обдолбался и понял, что это не работает. Понимание пришло в состоянии трезвости. Осознал, что абсолютно не могу себя контролировать, несмотря на то, что каждый раз давал себе обещание, перепрыгивая с тяжелых наркотиков на легкие, с легких на тяжелые, с тяжелых на алкоголь.

Из-за чего ты начал принимать?

Я очень долго над этим думал. Был одержим идеей найти причину возникновения зависимости. Я изучал материал про потребности и как они влияют. Мне казалось, что причина кроется в этом. Отбрасывал социальный момент — прием наркотиков был в моде. Хотя сейчас понимаю, что это также могло повлиять. Около полугода назад, когда узнавал о своих детских диагнозах, то оказалось, что при рождении из-за необходимости врачи давали мне фенобарбитал (- противоэпилептическое лекарственное средство). В связи с этим смысл исследования потерял свою актуальность, потому что зависимость могла возникнуть в результате этого. Я с самого рождения получал вещество, которое могло стать причиной дальнейшей зависимости.

Про контекст того времени

Конец 90-х — начало 2000-х. Авторитеты того времени казались мне интересными. Я их побаивался. Возможно, по причине того, что я хотел стать похожим на них, а атрибутом служили наркотики, меня и притянуло. Одежда, автомобили, первый сотовый телефон, свобода действий и надменное поведение сильно привлекало. Я хотел быть таким же.

Непонятно было, кому подражать. Отчасти я себя отношу к хулиганам. Все группировки, например, футбольные фанаты, вызывали желание вступить в их ряды. Я мог общаться и с отличниками, и с хулиганами, но искал от каждого выгоду. Я не мог определиться, что именно мне нужно.

Почему решил вылечиться?

Мы уже обсуждали, что люди при мне умирали. Были разные ситуации. В какой-то момент я понял, что употребление перестало работать. Не мог принимать вещества и отказаться от наркотиков тоже не получалось. Жизнь превратилась в постоянную боль. Я окунулся в отчаяние.

Иногда перед сном я просил Бога, чтобы это мучение закончилось. Говорил о том, что не хочу просыпаться.

На что похожа ломка?

Температура тела варьировалась от 35 до 39 градусов в течение часа. Из носа текли сопли. Присутствовал жидкий стул. Ломило кости, поэтому вставлял руки в проемы между кровати, потому что хотелось их сломать.

Это очень тяжело психологически. При употреблении наркотики становятся на первое место в пирамиде потребностей. Мысли постоянно крутятся вокруг них. Я не мог ничего делать, но если появлялась возможность употребить, то и в таком состоянии я готов был что-то совершить, чтобы получить желаемое.

Что стало избавлением?

Путем поиска нашел людей, с которыми у нас возникло взаимопонимание, с которыми было интересно. Пришлось рисковать и идти в эти отношения, честно говорить о себе. Назрела необходимость переступить через страх, что я какой-то не такой. Главная задача была — найти тех, кому это знакомо.

Почему решил стать психологом?

Мне всю жизнь заходила эта тема. Люди сами шли ко мне и что-то спрашивали. Мне это нравилось. Обсуждать возникшие у людей вопросы и с помощью рассуждений находить выход из разных ситуаций доставляло удовольствие. Пусть я и не считаю себя априори хорошим человеком, но отзывы говорят о том, что людям помогают разговоры со мной. Все само так сложилось, что я в этом остался и решил развиться в этом направлении — получить высшее образование.