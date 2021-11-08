Небольшой снег и до -3°C – погода в Ленобласти на 9 ноября

Во вторник, 9 ноября, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет небольшой мнег. Температура воздуха ночью -1…-6°C, местами до -8°C, днем +2…-3°C. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, днем северо-западный, западный умеренный.
Ранее стало известно, когда зима придет в Петербург.
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07.11.2021 135