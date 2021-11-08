Теплая погода в Ленобласти провоцирует брачные драки лосей

Биолог Павел Глазков рассказал, что несмотря на начавшийся ноябрь, сохатые по-прежнему продолжают брачные баталии. Причина этого кроется в изменении климата.
Своими наблюдениями биолог поделился на странице «ВКонтакте». Глазков отметил, что обычно период размножения лосей заканчивается к середине октября, но в этом году гон затянулся. Специалист связывает такое поведение с тёплой погодой. Кроме того, биолог подметил,что для лучшего сцепления во время драк сохатые натирают рога смолой.
Одна из таких баталий попала на видео.
В Ленобласти обитают более 20 тыс. лосей, напомнил Павел Глазков. Их численность с каждым годом увеличивается. К слову, ещё семь лет назад их насчитывалось только 12 тыс.
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