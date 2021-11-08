Магазин в Лужском районе поймали на незаконной торговле спиртным. 400 бутылок пойдут в утиль

Порядка 400 бутылок алкоголя уничтожат в Лужском районе, а владельцам, организовавшим нелегальный сбыт «горячительного», выписали штраф в 100 тысяч рублей.

Информацией об этом поделился портал 47news вечером, 8 ноября. Так, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск полицейских к компании «Ирбис», которая арендует торговый павильон «Продукты» в Луге.

В магазин правоохранители нагрянули ещё весной, когда получили информацию о том, что в магазине торгуют алкоголем без лицензии. В итоге в подсобке оказалось порядка 400 бутылок крепкого спиртного. Продукция была изъята из подсобки, а горловины бутылок опечатаны.

В результате суд признал, что компанию «Ирбис» виновной в «Незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Фирме был назначен штраф в 100 тысяч рублей, а алкогольную продукцию пустят под «каток».