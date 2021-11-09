Уголовное дела за взрывы было заведено на авторов Youtube-канала про Виталия Наливкина

Вымышленный депутат в своем очередном ролике подрывает автобусную остановку и рекламный щит партии «Единая Россия».
По информации местных СМИ, роликом про вымышленного депутата Уссурийского района Виталия Наливкина заинтересовал правоохранительные органы.
Полисмены завели уголовное дело на авторов Youtube-канала за подрыв из гранатомёта автобусной остановки, а также рекламного щита партии «Единая Россия».
Авторам вменяют хулиганство, совершённое с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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01.11.2021 247