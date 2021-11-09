Мясников предупредил о генетических заболеваниях у детей после COVID-19

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности развития тяжелых генетических заболеваний у детей из-за коронавируса.

— COVID-19 способен ускорить хронические заболевания у детей, заложенные генетически, — сообщил он.

Он пояснил, что в первую очередь коронавирус может спровоцировать развитие синдрома Кавасаки. Так называют слизисто-кожный лимфонодулярный синдром, когда преимущественно поражаются средние и мелкие артерии. Преобладающий возраст этого заболевания — 1-15 лет. Синдром проявляется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи. Возможны образования аневризм, тромбозов, разрывов сосудистой стенки.

Также Мясников отметил, что после коронавируса, а также после ветрянки, кори и гриппа у детей может возникнуть синдром мультисистемного воспаления.

Доктор отметил, что сейчас дети стали чаще болеть коронавирусом, но случаев тяжелого протекания болезни не так много. При этом есть дети, которые благодаря особым генетическим свойствам, не заражаются COVID-19, и есть дети, которые могут болеть так же тяжело, как и взрослые.

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Мясников добавил, что в США заболевших коронавирусом детей гораздо больше, чем в России.