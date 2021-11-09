В России родителей-одиночек освободили от работы в выходные и праздники

Госдума приняла закон, по которому родители-одиночки могут быть освобождены от работы в праздники и выходные дни.

Об этом стало известно во вторник, 9 ноября. Так, дополнительные гарантии позволят сотруднику, воспитывающего ребёнка в одиночку возрастом до 14 лет, отказаться от командировок и работы во внеурочное время. Выходить на работу в ночное время и праздничные дни они могут только с письменного согласия. Такие же правила действуют для сотрудников, у кого трое и более детей до 18 лет.

Кроме того, закон устанавливает для инвалидов дополнительные гарантии при направлении их в служебные командировки. Такое направление допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, — указано в сообщении пресс-службы Госдумы РФ.