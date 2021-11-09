В Шушарах неизвестный с ножом напал на кассира магазина с требованием отдать ему деньги

Налетчик с ножом наведался в магазин торговой сети в Шушарах. Разыскать грабителя полиции пока не удалось.

Об этом вечером, 9 ноября, сообщает портал 47channel. Заявление о вооруженном ограблении в полицию поступило около 17:24. Сам момент преступления попал на камеры видеонаблюдения в магазине. Запись оказалась в распоряжении наших коллег из 47channel.

Налетчик забрал деньги из кассы в одном из магазинов «Улыбка радуги». На кадрах видно, как мужчина вместе с ещё одним покупателем входит в помещение и сразу направляется к кассиру. Позже он достает из-под куртки нож и начинает угрожать сотруднице торговой точки. В это время покупатель замечает опасную обстановку и в спешке выбегает из магазина. Также можно заметить, как к нападавшему и кассиру во время потасовки подбегает другая сотрудница, которая позже скрывается.

В итоге девушка отдала преступнику деньги. Мужчина с места преступления скрылся. Сейчас его ищет полиция.