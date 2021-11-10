Сезон навигации маломерных судов в Ленобласти завершится 12 ноября

Александр Дрозденко распорядился с 12 ноября завершить навигацию маломерных судов в акваториях Ленобласти.

Сезон навигации завершается из-за понижения среднесуточных температур воздуха, ухудшения ветро-волнового режима и начала ледостава. В период закрытия водных объектов запрещается движение маломерных судов, за исключением судов, осуществляющих разрешенный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности.

В Петербурге навигация по рекам и каналам города завершилась 8 ноября. Напомним, нарушителей ждет административная ответственность.