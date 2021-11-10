Два человека погибли при пожаре в Пикалево

При разборе сгоревших конструкций дома в Бокситогорском районе Ленобласти были обнаружены сильно останки двух человек.

Пожар случился 9 ноября – горел дом во 2-м Среднем проезде в городе Пикалево. После тушения внутри были обнаружены сильно обгоревшие останки. По предварительным данным, это хозяева дома — 62-летний мужчина и 61-летняя женщина.

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Тела направлены в морг для установления причин смерти. Проводится проверка.