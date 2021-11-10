Apple добавила поддержку карт «Мир» в систему Apple Pay

Теперь через Apple ID в средства платежа смартфона можно добавить банковские карты национальной платежной системы Мир.

Для этого нужно через настройки учетной записи Apple зайти в раздел Оплата и доставка и там нажать Добавить способ оплаты. С помощью Мир можно будет оплачивать сервисы экосистемы Apple, в числе которых Apple Music, Apple TV и другие. Об этом сообщает РБК.

Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году.