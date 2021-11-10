У долгостроя в Мурино появился долгожданный инвестор, но бывшему застройщику это не нравится

Строительные работы в ЖК «Ленинградская перспектива» могут начаться в следующем году, если арбитражный суд примет решение в пользу инвестора. Однако не все хотят, чтобы долгострой был наконец сдан, а пострадавшие дольщики получили квартиры.

В сложной ситуации попытался разобраться телеканал ЛенТВ24. Свои квартиры в «Ленинградской перспективе» люди ждут уже несколько лет. И только недавно появился инвестор, давший людям надежду.

Этот жилой комплекс должен был быть построен в 2017 году, сроки несколько раз переносили, а в 2018 году стройку и вовсе заморозили. С этого времени работы здесь не ведутся. По оценкам специалистов, объект закончен на 15%, но эти виды стройки говорят сами за себя, — рассказывает корреспондент ЛенТВ24.

Жилой комплекс «Ленинградская перспектива» рассчитан на 2500 квартир, больше 1000 человек оказались обманутыми дольщиками. Среди них и Алексей Олюпин. Он купил квартиру в строящемся доме в 2016 году. Как и многие из дольщиков мечтал о собственном жилье, взял ипотеку и через год планировал переехать в своё гнездо. Но не тут то было.

Сначала, первое время, даже приезжал, смотрел, когда они работали. Все было нормально, но через некоторое время краны остались, рабочих не стало — все. Начали писать с просьбой о проверке, проверки проводились и в итоге все пришло к тому, как пришло. Первое время даже митинги проводили. Сейчас, по факту, просто собрания, штабы и все такое. Я иногородний, мне нужно где-то жить, не снимать. В итоге и ипотека, и снимаю, — поведал Алексей Олюпин, купивший квартиру в данном ЖК.

Бывший застройщик — компания «ЛенСпецСтрой». Она разорилась и была признана недееспособной решением суда. Её руководители сейчас — фигуранты уголовного дела. Правительство региона пыталось вернуть дольщикам их квартиры разными способами. Так, когда стало понятно, что надеяться на «ЛенСпецСтрой» нет смысла — жилой комплекс вошёл в программу «ДОМ.РФ». Но сейчас появилась возможность построить жилой комплекс быстрее, и к тому же на более выгодных условиях. У «Ленинградской перспективы» появился долгожданный инвестор.

Роль миротворца взяла на себя компания «Мавис». У застройщика хорошая репутация, люди ему верят. Минстрой уже согласовал его участие в завершении объекта. Следующий этап — получить «добро» от арбитражного суда о передаче прав, пишет ЛенТВ24.

В таком случае, уже летом работа на стройке снова закипит. Но, как говорят дольщики, предыдущему застройщику не нравится, что дела идут на лад и он пытается вставлять палки в колёса.