Парень продавал детям электронные сигареты в Санкт-Петербурге — видео

Молодого дилера вычислили родители 10-летней девочки. Встреча закончилась потасовкой.

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По информации телеграм-канала Mash на Мойке, 10-летняя девочка купила у парня электронную сигарету. Родители узнали о сделке через переписку и пришли на следующую встречу сами.

Супруги, оказавшиеся юристами, произвели контрольную закупку через ребенка, а затем провели гражданское задержание, которое закончилось потасовкой с продавцом.

Пока на место задержания ехали полисмены, парень успел сбежать, но не переживайте, родители обратились к участковому. Супруги утверждают, что будут разбираться дальше — уже в правовом поле.