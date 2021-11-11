Более миллиона раз петербуржцы нарушили ПДД в октябре

Автор: Александр Селиванов
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Дело в том, что в городе на Неве работают комплексы фотовидеофиксации.

По информации пресс-службы городского комитета по информатизации и связи, подавляющая часть правонарушений — это превышение скорости передвижения.

В свою очередь с начала этого года в Северной столице зафиксировали почти 6,5 млн нарушений ПДД.

При этом год назад этот показатель составлял 4,6 млн.

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