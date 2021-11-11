В России готовятся законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе

Информацию о разработке таких документов подтвердил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил, что совместно с профильными ведомствами занимается разработкой законопроектов о введении обязательной проверки QR-кодов в междугородном транспорте, кафе и магазинах, сообщает РИА Новости.

По данным источника, отмечает РБК, один из законопроектов предполагает, что решения о QR-кодах будут приниматься регионами. В регионах должны будут обеспечить возможность для людей посещать массовые мероприятия, организации культуры, общепита и розничной торговли по QR-коду о прививке, либо по документу о перенесенном заболевании, либо по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом. При этом конкретные объекты, для посещения которых будут введены QR-коды, будут определять главы регионов, учитывая конкретную эпидемиологическую ситуацию.

По информации источника агентства, эта экстренная мера будет действовать до июня 2022 года, причем до 1 февраля вместо QR-кодов будут приниматься свежие отрицательные ПЦР-тесты.

При этом РБК подчеркивает, что работу общественного транспорта, аптек, розничных продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

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В оперштабе пообещали сообщить дополнительно о внесении законопроектов в Госдуму.