Приморск обзаведется сразу двумя социально-значимыми масштабными объектами

В Приморске обсуждают строительство современного спортивного комплекса и нетипового здания культурно-досугового центра. Масштабные проекты с подрядчиками уже обсудил глава Выборгского района.

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Выборгского района 10 ноября.

Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО

Капитальный ремонт спортивного комплекса в Приморске проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Подрядчик уже обустроил футбольное поле с искусственным покрытием, дорожки для занятий легкой атлетикой, территорию для прыжков Также были установлены спортивные тренажеры и объекты уличного освещения.

В будущем здесь появится площадка для пляжного волейбола и будет завершено благоустройство территории. Уже в следующем году спорткомплекс станет центром проведения всех спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий города.

Кроме того, в Приморске появится культурно-досуговый центр. Его строительство ведется по госпрограмме «Развитие культуры в Ленинградской области», а финансирование осуществляется из областного и местного бюджетов.

Комплекс из двух зданий включает концертный и танцевальные залы, помещения для кружковой работы, художественные и творческие мастерские, выставочный зал, классы живописи, лепки, хорового пения, обжига керамики, помещения для занятий музыкой и компьютерной графикой.

Общая вместимость объекта составляет порядка 800 человек. Предусмотрена также индивидуальная отделка в виде архитектурных элементов, повторяющих контуры одной из красивейших на Карельском перешейке лютеранской кирхи — главного туристического объекта города Приморска.