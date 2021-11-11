Записать детей на танцы и спорт в Ленобласти теперь можно на Госуслугах

На портале размещена подробная информация о кружках и секциях.

Для записи детей достаточно иметь подтвержденную запись на Госсуслугах. Также сервис позволяет сравнивать программы дополнительного образования и подбирать на карте наиболее близкие к дому учреждения.

Выбрать и оплатить занятия можно, в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на Госуслугах автоматически.

Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».