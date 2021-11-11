Россияне за 10 месяцев 2021 года взяли 15,8 миллиона кредитов наличными

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович рассказал, что даже повышение ключевой ставки ЦБ не уменьшило спрос россиян на заемные средства.

В период с января по октябрь 2021 года россияне взяли 15,8 миллиона кредитов наличными, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Эксперты отмечают, что за весь 2020 год было выдано 14,5 миллиона кредитов, а в 2019 году — 15,3 миллиона кредитов, что являлось предыдущим рекордным показателем.

В октябре 2021 года банки предоставили 1,6 миллиона займов гражданам России, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Генеральный директор ОКБ Артур Александрович рассказал, что даже повышение ключевой ставки ЦБ не уменьшило спрос россиян на заемные средства. Ожидается, что по итогам текущего года общее число выданных кредитов может достичь 20 миллионов.