Сегодня, 12 ноября, во всем мире отмечается день борьбы с пневмонией. Его ввели с целью осведомления населения планеты о последствиях заболевания и методах предотвращения болезни. Специалисты ВОЗ провели исследование, согласно которому пневмония попала в десятку болезней, чаще всего приводящих к смерти, особенно у детей до пяти лет. Что такое пневмония, из-за чего она появляется и почему воспаление легких является главной причиной детской смертности во всем мире, рассказывает редакция ibvg.ru.

Что такое пневмония?

Пневмония — одно из самых распространенных заболеваний в мире, которое характеризуется воспалительным процессом легочной ткани и имеет инфекционное происхождение. Инфекция поражает дыхательные альвеолы, в результате чего в них появляется жидкость — экссудат. Из-за этого альвеолы не наполняются воздухом, а человек начинает испытывать дыхательную недостаточность.

Основные симптомы заболевания:

температура поднимается до 38,0-39,5 градусов;

кашель;

одышка.

Возможен дискомфорт, боль в груди, трудности с дыханием. Больные жалуются на слабость, быструю утомляемость, понижение работоспособности, отсутствие аппетита, чрезмерную потливость и плохой сон.

К воспалению легких предрасположены:

дети и люди пожилого возраста;

курильщики;

граждане, имеющие хронические заболевания легких, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта;

люди, страдающие иммунодефицитными состояниями;

группы профессионального риска — медицинские работники, учителя, студенты, сотрудники сферы обслуживания и транспорта.

граждане, которые постоянно контактируют с птицами, грызунами и другими животными;

путешественники, часто посещающие вокзалы и гостинцы, а также использующие для передвижения общественные поезда и самолеты;

люди, получившие переохлаждение.

Какие инфекции могут вызывать воспаление легких?

К пневмонии могут привести практически любые инфекции. Самый распространенный случай — заражение бактерией пневмококка. Но также встречаются и другие возбудители бактериальной пневмонии. Вызвать воспаление легких могут вирусы и грибки.

Кроме того, сейчас специалисты выделяют еще «больничную» пневмонию, которая, как правило, является бактериальной. Но сложность в том, что внутрибольничные бактерии быстро вырабатывают у себя невосприимчивость к некоторым лекарствам. Вылечить такую пневмонию сложнее.

Какие осложнения дает пневмония?

Пневмония опасна не только возможным смертельным исходом, но и серьезными осложнениями после выздоровления, такими как: абсцесс и гангрена легкого, плеврит, эмпиема плевры, обструкция, острая дыхательная недостаточность, эндокардит, перикардит, менингит, отек легких, сепсис. Кроме того, после перенесенной пневмонии почти у каждого пациента появляются рубцы на легких.

Почему пневмония особо опасна для детей?

В настоящее время пневмония остается главной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Ежегодно она уносит около 1,1 миллиона детских жизней. Это превосходит смертность от СПИДа, кори и малярии вместе взятых.

У детей до года сложно диагностировать наличие заболевания, потому что первичные симптомы проходят незаметно, после чего начинается яростное развитие болезни. В результате этого всего 30% заболевших малышей получают эффективное лечение.

Что делать в целях профилактики воспаления легких?

Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, следует задуматься о вакцинации против частых возбудителей — пневмококка и гемофильной палочки. Подобная прививка доступна детям от шести месяцев, беременным женщинам, пожилым гражданам, а также людям, имеющим хронические заболевания дыхательной системы и сахарный диабет, страдающим иммунодефицитными состояниями.

Предотвращению пневмонии также способствуют:

ежегодная вакцинация против гриппа, так как воспаление легких иногда является осложнением после перенесенного заболевания;

дыхательная гимнастика;

лечение хронических очагов инфекции;

укрепление иммунитета;

массаж;

отсутствие переохлаждений;

избегание контакта с людьми, у которых присутствуют признаки ОРВИ или гриппа;

здоровое питание, своевременный отдых и регулярные физические нагрузки;

отказ от курения.

Каждый из нас может внести свой вклад в профилактику пневмонии путем борьбы с загрязнением воздуха в помещениях и на улице (отказ от курения).

История возникновения заболевания

Первые упоминания о пневмонии относят Гиппократу — 460 год до нашей эры. Изначально она считалась симптомом других болезней, но в XIX веке ее признали инфекцией легких.

В 1819 году врач из Франции Рене Лаэннеком описал патологические и клинические проявления заболевания. Через 23 года в 1842 австрийский патолог Карл Рокитанский разделил пневмонию на долевую и бронхопневмонию. Специалист по патологии из Германии Эдвин Клебс в 1875 году, наблюдая под микроскопом за бактериями, обнаружил инфекционную природу заболевания. Девять лет спустя немецкий микробиолог Карл Фридлендер и врач Юлиус Альберт Френкель выявили два самых распространенных возбудителя пневмонии в то время: Streptococcus pneumoniae — пневмококк и Klebsiella pneumonia — палочка Фридлендера.

В 1917 году сотрудники Рокфеллеровского университета в США врач и исследователь Руфус Коул, молекулярный биолог и иммунолог Освальд Эвери и Альфонс Доше закончили разработку сыворотки от пневмококка. Через 13 лет в 1930 годах с помощью пенициллина выработали методы лечения бактериальной пневмонии.

Как появился Всемирный день борьбы с пневмонией?

Инициативу введения Всемирного дня борьбы с пневмонией проявила Глобальная коалиция против детской пневмонии. После того, как в 2009 году ВОЗ вместе с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней» по всему миру ежегодно начали проводить ряд мероприятий по защите детей, профилактике и лечению воспаления легких.

Символом дня являются голубые джинсы. Расцветка олицетворяет чистое голубое небо, под которым живут здоровые дети.