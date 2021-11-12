Падающий метеорит сняли с «Лахта Центра» в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 11 ноября жители Петербурга, Ленобласти и Карелии стали свидетелями необычного природного явления — ярко светящийся неизвестный объект падал с неба. По предварительной версии, это был болид.

Позже «Лахта Центр» показал кадры момента падения метеора, заснятые с самой высокой точки Петербурга. Сотрудники центра направят это видео экспертам.

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09.11.2021 234
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