Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности на 76-м году жизни

Известный российский писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет.

Сегодня стало известно и смерти российского писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который скончался в возрасте 75 лет от острой сердечной недостаточности.

Коклюшкин известный зрителю своими монологами: «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другими. Его рассказы со сцены часто зачитывали известные российские юмористы, среди которых: Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, и уже через четыре года начал писать сценарии для телевидения. Он также написал сценарий для фильма «Дядя Ваня и другие».

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Он участвовал в таких передачах, как: «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается».