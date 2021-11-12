«База знаний» о госзакупках для чиновников Ленобласти обойдется в 34 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фонд имущества Ленинградской области ищет подрядчика, который «научил» бы чиновников региона планировать государственные госзакупки.

Как сообщается на портале госзакупок, 6 декабря этого года на аукционе определят подрядчика, который станет консультантом в системе «Государственный заказ Ленобласти». На эти цели правительство Ленобласти выделит 34 миллиона 750 тысяч рублей.

Данная система призвана автоматизировать планирование закупок. В техзадании указано, что в обязанности подрядчика войдет техническая поддержка и консультация пользователей. Исполнитель должен предоставить заказчику «базу знаний», в которую входит инструкция по работе с системой и ошибками.

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11.11.2021 87
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