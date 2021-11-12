Подробности: жуткая авария у Ковашей обошлась без жертв

Появилась официальная информация экстренных служб о недавнем лобовом столкновении в Ломоносовском районе. Пострадавших водителей пришлось вырезать гидравликой.

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, информация об аварии у деревни Коваши поступила около 18:30, 12 ноября. В ДТП попали легковые автомобили «Фиат» и «БМВ».





В правоохранительных органах также уточнили, что в результате аварии пострадало двое человек. Их вырезали из салона с помощью гидравлического инструмента. Их состояние пока неизвестно.

Также в районе ДТП образовалась пробка длиной 2 километра, на встречной полосе — 700 метров.

О лобовом столкновении мы писали недавно. Также появились кадры последствий жуткого столкновения.