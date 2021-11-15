Два катка открылись в Санкт-Петербурге — цены и расписания

Жители северной столицы смогут получить незабываемые впечатления на льду.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге полноценно открылись катки в «Новой Голландии» и «Севкабель Порт».

Вот вам расписание и стоимость:

Стоит отметить, что по прокату коньков есть несколько нюансов. В «Севкабель» стоимость проката 1-й пары коньков — 350 рублей, в свою очередь в «Новой Голландии» — 450 рублей.