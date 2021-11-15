Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19

Разработка российского препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальной стадии, практически завершены. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Пока, к сожалению, его (лекарства — прим.) нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения, — сказал глава Минздрава.

При этом он добавил, что все другие препараты, которыми лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, есть в наличии, передает ТАСС.

— Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку, — подчеркнул Мурашко.