Сегодня, 15 ноября, во многих странах мира отмечается Всемирный день вторичный переработки. Другое название праздника — Всемирный день рециклинга. Основная цель ежегодных мероприятий, приводимых в этот день, привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды, возможному дефициту ресурсов и взаимодействию с горами мусора во всем мире. Как жители Ленобласти могут помочь во вторичной переработке и почему это следует делать, рассказываем в нашем материале.

Почему в России остро стоит проблема утилизации отходов?

Согласно статистическим данным, каждый год в нашей стране появляется примерно 70 миллионов тонн твердого мусора. Из него около 60 миллионов тонн отправляют на захоронение. Число неутилизированных отходов достигло 31 миллиарда. Анализирую ситуацию с мусором, Минприроды обнаружило, что на одного гражданина России в год приходится около 400 килограмм мусора, куда входят пластмасса, макулатура и стекло.

В 2018 году на территории РФ существовали около 120 официальных полигонов для утилизации твердых бытовых отходов, 11 из которых располагались в Ленобласти. Отметим, что из них не все являлись действующими. В России только треть комплексов по переработке мусора сортируют отходы и еще меньше их сжигают.

Какой мусор является вторсырьем и как его готовить к переработке?

Стекло

Стеклянные предметы, такие как бутылки, банки, разбитые предметы обихода, в том числе и баночки из под лекарств и косметики, нуждаются в переработке. Это связано с тем, что стекло не теряет своих свойств, а для разложения ему требуется более тысячи лет. После переработки можно повторно использовать множество раз. Изготовление стекла из стеклобоя затрачивает меньше энергии, чем из природных материалов.

Перед сдачей в переработку все имеющиеся тары нужно отмыть и просушить.

Бумага и картон

Все бумажные изделия, такие как картон, газеты и журналы, старые документы, тетради хорошо подходят для переработки. Из них изготавливают новую бумагу или другие бумажные изделия с пониженным качеством. Бумага при переработке не может тягаться по качеству и свойствам с бумагой из древесной целлюлозы, но именно переработка макулатуры замедляет темпы вырубки российских лесов.

Пластик

Пластиковые отходы считаются вредными. Выброшенный пластик разлагается не одно десятилетие. Его частицы со временем измельчатся, превращаясь в пыль. Частицы окутывают открытое пространство, отравляя воду, атмосферу и попадают в дыхательные пути.

При сдаче пластика на утилизацию обращайте внимание на маркировку, указанную на упаковке Обычно она ставится в виде треугольничка с цифрой от одного до семи и буквами: PET или PETE, HDPE или PEHD, PVC, LDPE или PE или PELD, PP, PS. Крышки сортируются отдельно от бутылок. Пластиковые тары следует максимально сжать при сортировке.

Переработанный пластик используют, например, при изготовлении топлива и стройных материалов.

Металл

Алюминиевые и консервные банки, металлические крышки разлагаются в природе около пятисот лет. Металл перерабатывается, если предметы не содержат сложных примесей, а также сами банки отмыты от грязи.

Старая одежда

Вещи с наличием дефектов или те, которыми не пользуетесь, можно сдавать на переработку в магазины, например, в H&M.

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Куда в Ленобласти сдавать мусор на переработку?

Жители Ленобласти могут сдать отходы на переработку в следующие пункты утилизации мусора.