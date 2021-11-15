Сегодня, 15 ноября, во многих странах мира отмечается Всемирный день вторичный переработки. Другое название праздника — Всемирный день рециклинга. Основная цель ежегодных мероприятий, приводимых в этот день, привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды, возможному дефициту ресурсов и взаимодействию с горами мусора во всем мире. Как жители Ленобласти могут помочь во вторичной переработке и почему это следует делать, рассказываем в нашем материале.
Почему в России остро стоит проблема утилизации отходов?
Согласно статистическим данным, каждый год в нашей стране появляется примерно 70 миллионов тонн твердого мусора. Из него около 60 миллионов тонн отправляют на захоронение. Число неутилизированных отходов достигло 31 миллиарда. Анализирую ситуацию с мусором, Минприроды обнаружило, что на одного гражданина России в год приходится около 400 килограмм мусора, куда входят пластмасса, макулатура и стекло.
В 2018 году на территории РФ существовали около 120 официальных полигонов для утилизации твердых бытовых отходов, 11 из которых располагались в Ленобласти. Отметим, что из них не все являлись действующими. В России только треть комплексов по переработке мусора сортируют отходы и еще меньше их сжигают.
Какой мусор является вторсырьем и как его готовить к переработке?
Стекло
Стеклянные предметы, такие как бутылки, банки, разбитые предметы обихода, в том числе и баночки из под лекарств и косметики, нуждаются в переработке. Это связано с тем, что стекло не теряет своих свойств, а для разложения ему требуется более тысячи лет. После переработки можно повторно использовать множество раз. Изготовление стекла из стеклобоя затрачивает меньше энергии, чем из природных материалов.
Перед сдачей в переработку все имеющиеся тары нужно отмыть и просушить.
Бумага и картон
Все бумажные изделия, такие как картон, газеты и журналы, старые документы, тетради хорошо подходят для переработки. Из них изготавливают новую бумагу или другие бумажные изделия с пониженным качеством. Бумага при переработке не может тягаться по качеству и свойствам с бумагой из древесной целлюлозы, но именно переработка макулатуры замедляет темпы вырубки российских лесов.
Пластик
Пластиковые отходы считаются вредными. Выброшенный пластик разлагается не одно десятилетие. Его частицы со временем измельчатся, превращаясь в пыль. Частицы окутывают открытое пространство, отравляя воду, атмосферу и попадают в дыхательные пути.
При сдаче пластика на утилизацию обращайте внимание на маркировку, указанную на упаковке Обычно она ставится в виде треугольничка с цифрой от одного до семи и буквами: PET или PETE, HDPE или PEHD, PVC, LDPE или PE или PELD, PP, PS. Крышки сортируются отдельно от бутылок. Пластиковые тары следует максимально сжать при сортировке.
Металл
Старая одежда
Вещи с наличием дефектов или те, которыми не пользуетесь, можно сдавать на переработку в магазины, например, в H&M.
Куда в Ленобласти сдавать мусор на переработку?
Жители Ленобласти могут сдать отходы на переработку в следующие пункты утилизации мусора.