В Приозерском районе началась подготовка к горнолыжному сезону — фото

На курортах начался процесс оснежения.
Источник: instagram.com/alexandr__soklakov
Источник: instagram.com/alexandr__soklakov
Источник: instagram.com/alexandr__soklakov
Источник: instagram.com/alexandr__soklakov
Источник: instagram.com/alexandr__soklakov
Источник: instagram.com/alexandr__soklakov
Как сообщил в своем Instagram глава районной администрации Александр Соклаков, в Приозерском районе горнолыжные курорты начали готовиться к зимнему сезону.
На курортах «Игора», «ТурСтат», «Красном озере» и «Золотой долине» стартовал процесс оснежения.
Отмечается, что каждый из горнолыжных курортов имеет свои особенности. В том числе места для проживания и всесезонные развлечения.
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25.10.2021 494