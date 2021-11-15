В Приозерском районе началась подготовка к горнолыжному сезону — фото

На курортах начался процесс оснежения.

Источник: instagram.com/alexandr__soklakov Источник: instagram.com/alexandr__soklakov Источник: instagram.com/alexandr__soklakov Источник: instagram.com/alexandr__soklakov Источник: instagram.com/alexandr__soklakov Источник: instagram.com/alexandr__soklakov

Как сообщил в своем Instagram глава районной администрации Александр Соклаков, в Приозерском районе горнолыжные курорты начали готовиться к зимнему сезону.

На курортах «Игора», «ТурСтат», «Красном озере» и «Золотой долине» стартовал процесс оснежения.

Отмечается, что каждый из горнолыжных курортов имеет свои особенности. В том числе места для проживания и всесезонные развлечения.