Карелию вычеркнули из регионов Крайнего Севера

Ранее часть отдельных земель Карелии относилась к территориям Крайнего Севера. Своего северного статуса, также лишилась Коми.

На официальном портале правовой информации опубликован указ подписанный Владимиром Путиным. По этому указу Карелия с 1 января 2022 года больше не будет входить в регионы Крайнего Севера.

Из списка Крайнего Севера также были исключены Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.