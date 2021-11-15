Карелию вычеркнули из регионов Крайнего Севера

Ранее часть отдельных земель Карелии относилась к территориям Крайнего Севера. Своего северного статуса, также лишилась Коми.
На официальном портале правовой информации опубликован указ подписанный Владимиром Путиным. По этому указу Карелия с 1 января 2022 года больше не будет входить в регионы Крайнего Севера.
Из списка Крайнего Севера также были исключены Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.
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