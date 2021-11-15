В Ленобласти удалось перевыполнить план по сбору урожая

Автор: Анастасия Щербакова
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Несмотря на сложные погодные условия, в Ленинградской области удалось выполнить план по сбору урожая.

Итоги сельскохозяйственного сезона обсудили сегодня на совещании с органами региональной власти, рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти в понедельник, 15 ноября.

Под урожай следующего года уже посеяно 16,1 тысяч га озимых культур, что на 45% выше прошлого года.

В этом году мы увеличиваем объем озимых культур, потому что это дает нам стабильный урожай и высокую продуктивность. Применение современных агротехнологий позволяет нашему региону в зоне рискованного земледелия обеспечивать высокие показатели в сельском хозяйстве, — подметил Дрозденко.
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15.11.2021 15

Как указано на сайте правительства Ленобласти, в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области собрано 63 тыс. тонн картофеля,  62 тыс. тонн овощей, 138,4 тыс. тонн зерновых культур (102% к показателю госпрограммы), 7,8 тыс. тонн рапса (113% к плану), 186 тонн плодов и ягод, что на 20% больше урожая прошлого года, заготовлено 366 тыс. тонн кормовых единиц кормов, на 57% больше потребности для зимне-стойловый период. Под урожай 2022 года посеяно 13,1 тыс. га озимых зерновых  (140% к 2020 году) и 3,0 тыс. га рапса (176%).

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