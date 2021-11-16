«Аркадий Филатов» закончил работу в Подпорожье

Временная паромная переправа через Свирь закончила свою работу в связи с переключением движения обратно на проезд по Верхне-Свирской ГЭС
Завершающий рейс паром совершил в 10 часов 15 ноября 2021 года под аплодисменты жителей посёлка Никольский. Дорожный комитет Ленинградской области выразил благодарность сотрудникам Лодейнопольского ДРСУ, которые днём и ночью работали на паромных переправах в Подпорожье и Вознесенье.
Напомним, что ранее зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой рассказал о планах реставрации на ближайшие годы на Верхне-Свирской ГЭС, которая официально включена в список культурного наследия Российской Федерации. Здание — великолепный образец советского конструктивизма. На объекте ведут работы по реконструкции технологического проезда и возведения автомобильного моста через реку Свирь. Здание ждало своего ремонта давно — со времени постройки в 1952 году оно ни разу не ремонтировалось.