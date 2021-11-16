«Аркадий Филатов» закончил работу в Подпорожье

Временная паромная переправа через Свирь закончила свою работу в связи с переключением движения обратно на проезд по Верхне-Свирской ГЭС

«Команда парома и все сопутствующие службы сработали на отлично, обеспечив непрерывную связь обоих берегов Свири, за что хочется выразить им огромную благодарность. С мая до середины ноября «Аркадий Филатов» перевёз между правым и левым берегом Свири 143 тысячи машин, совершив почти пять с половиной тысячи рейсов», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Завершающий рейс паром совершил в 10 часов 15 ноября 2021 года под аплодисменты жителей посёлка Никольский. Дорожный комитет Ленинградской области выразил благодарность сотрудникам Лодейнопольского ДРСУ, которые днём и ночью работали на паромных переправах в Подпорожье и Вознесенье.

Напомним, что ранее зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой рассказал о планах реставрации на ближайшие годы на Верхне-Свирской ГЭС, которая официально включена в список культурного наследия Российской Федерации. Здание — великолепный образец советского конструктивизма. На объекте ведут работы по реконструкции технологического проезда и возведения автомобильного моста через реку Свирь. Здание ждало своего ремонта давно — со времени постройки в 1952 году оно ни разу не ремонтировалось.