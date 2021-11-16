Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с больным

Россиян, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, освободили от прохождения обязательной самоизоляции после контакта с заболевшим COVID-19, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Аналогичные правила распространяются и на тех, кто уже перенес болезнь.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

При этом у них не должно быть симптомов COVID-19.

Напомним, непривитые, контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последней встречи или до выздоровления.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Минздрав сократил срок действия QR‑кода для вакцинированных, которые заразились COVID-19.