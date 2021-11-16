Жителей Ленобласти напугали десятки мешков с человеческими останками

Автор: Анастасия Щербакова
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В Центре Управления Регионом объяснили, что их оставили, чтобы проводить дальнейшие экспертизы.

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Фото: ЦУР Ленинградской области

Днем ранее, жителей деревни Новая Буря в Ломоносовском районе Ленинградской области встревожили пакеты с человеческими останками – на открытой местности они увидели десятки таких мешков. Своими опасениями они поделились в соцсетях.

В пресс-службе Центра управления регионом Ленобласти поспешили успокоить людей. В ведомстве пояснили, что это останки мирных жителей, погибших от рук фашистов во времена Второй Мировой войны. Поисковые службы оставили мешки, чтобы продолжить расследование уголовного дела о массовых убийствах. После того, как завершатся все экспертизы, останки перезахоронят.

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