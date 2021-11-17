В Ленобласти проектировщик пойдет под суд за взятку двухгодичной давности специалисту Госстройнадзора

Сотрудник коммерческой организации решил получить нечестным путем положительное заключение о соответствии строящегося в области здания техническим требованиям. За это мужчине грозит уголовная ответственность.

По данным пресс-службы Следственного комитета Ленобласти, проектировщика подозревают в даче взятки в крупном размере должностному лицу Госстройнадзора

Согласно следствию, в октябре 2019 года задержанный передал главному специалисту отдела Госстройнадзора взятку в сумме 170 тысяч рублей. Преступная передача происходила на территории того самого здания, на которое и нужно было положительное заключение.

Обозначенная сумма предназначалась для ускорения проведения проверки со стороны должностного лица и выдачи заключения о соответствии построенного объекта требования технических регламентов и проектной документации.