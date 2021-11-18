Его задача помочь автомобилистам быстрее сориентироваться в новой зоне платной парковки.
По информации Комитета по транспорту Северной столицы, в городе будет запущен чат-бот «Парковки Санкт‑Петербурга» (@SPBParkingBot).
В приложении можно найти всю информацию по платным городским парковкам.
Бот содержит информацию:
- О зонах парковки (легко найти своё местонахождение на интерактивной карте);
- О способах оплаты парковки;
- О штрафах за неоплату парковки;
- И контакт контактного центра, где вы можете задать вопрос.
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Чуть позже появится поиск парковочной зоны по адресу.