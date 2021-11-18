Родники Ленобласти благоустраивают в рамках экопроекта

В рамках экологического проекта «Чистые родники Ленинградской области» уже благоустроено 15 родников в 10 районах региона.

Сотрудники Ресурсного центра «Мастерская свободы» вместе с сообществом петербургских блогеров провели 15 эко-субботников и благоустроили территорию возле родников – установили 5 столов, 10 скамеек и 15 информационных щитов. В субботниках также участвовал неофициальный туристический символ Ленобласти – лось Лосилий.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.

Напомним, что любой желающий может отметить на карте, размещенной на официальной странице проекта, местоположение действующего родника в любой точке области, рассказать о нём и, при необходимости, иметь возможность связаться, чтобы объяснить организаторам, как добраться до родника. В источниках возьмут пробы воды, которые будут исследованы в сертифицированных лабораториях.