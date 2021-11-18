Популярность 5G у петербуржцев выросла в два раза

МТС проанализировала обезличенные данные использования мобильного интернет-трафика в зонах 5G МТС в Санкт-Петербурге с июня по октябрь 2021 года. За это время ежемесячный объем интернет-трафика, который сгенерировали петербуржцы в сетях пятого поколения, вырос в два раза.

В первую очередь, это связано с ростом популярности устройств с поддержкой 5G. Количество смартфонов, поддерживающих сети пятого поколения, у абонентов МТС в Санкт-Петербурге на 20% превысило число гаджетов 3G-only.

И в летние, и в осенние месяцы лидером по объему интернет-трафика становилась Дворцовая площадь. В жаркие летние дни петербуржцы активнее всего тестировали новейшую связь также возле стадиона «Газпром Арена» и рядом с площадью Искусств и Итальянской улицей. А вот с начала осени технологичные петербуржцы переместились в «Севкабель Порт» и на улицу Рубинштейна.

С помощью 5G-интернета жители Петербурга знакомятся с преимуществами нового стандарта в повседневной жизни — при загрузке тяжелого контента, просмотре фильмов в онлайн-кинотеатрах в UHD-качестве, в онлайн-играх, прямых трансляциях в соцсетях, а также используют свои смартфоны в качестве точки доступа Wi-Fi.

Летом мы первыми в Петербурге запустили массовые пилотные зоны 5G с доступом для пользователей для того, чтобы петербуржцы могли тестировать безлимитный и бесплатный мобильный интернет в сетях пятого поколения. За это время растет и трафик, и количество пользователей в тестовой сети 5G. Поэтому мы работаем над расширением зоны покрытия тестовой сети и до конца года сеть пятого поколения начнет работать возле одной из самых оживленный станций петербургского метро – Пионерской, около ТРЦ «Сити Молл» и в Удельном парке вблизи метро, — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

С точки зрения цифровой трансформации Санкт-Петербурга вперёд на беспилотный транспорт, технологии медицины и удалённую хирургию, управление коммунальной инфраструктурой и так далее. Технологии 5G для нас с операторами связи критически важны для конкурентоспособности города. Я рад, что в период нового года петербуржцы и туристы получат новые локации для тестирования связи нового поколения, — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин в рамках совещания рабочей группы ИТ руководителей регионов «IT Диалог 2021».

На данный момент масштабная пилотная пользовательская сеть 5G МТС развернута уже в 19 популярных местах Санкт-Петербурга. В их числе:

Экспофорум

Дворцовая площадь

Газпром Арена, площадь у стадиона

Яхтенный мост

Технопарк «Ленполиграфмаш»

Ботанический сад

Московский вокзал

ТРЦ «Питерленд»

Парк 300-летия Петербурга

Ул. Итальянская, Площадь Искусств

Ул. Малая Монетная, офис МТС

Ул. Рубинштейна

Севкабель Порт

Кронштадт, сквер у Музея истории КронштадтаКронштадт, Летний сад

Кронштадт, ул. Восстания

Кронштадт, ул. Посадская

Кронштадт, пр. Ленина

Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод

В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.[1]

Условия подключения абонентов:

Опция «Доступ в 5G» предоставляет абоненту доступ в пилотную сеть 5G и предоставляет безлимитный и бесплатный трафик в сети 5G.

Способы подключения/отключения:

С помощью USSD-команды: *111*5555#вызов

в Личном кабинете;

в Приложении «Мой МТС»;

Опция «Доступ в 5G» отображается в списке подключенных услуг в ЛК и Приложении Мой МТС.