Популярность 5G у петербуржцев выросла в два раза

МТС проанализировала обезличенные данные использования мобильного интернет-трафика в зонах 5G МТС в Санкт-Петербурге с июня по октябрь 2021 года. За это время ежемесячный объем интернет-трафика, который сгенерировали петербуржцы в сетях пятого поколения, вырос в два раза.
В первую очередь, это связано с ростом популярности устройств с поддержкой 5G. Количество смартфонов, поддерживающих сети пятого поколения, у абонентов МТС в Санкт-Петербурге на 20% превысило число гаджетов 3G-only.
И в летние, и в осенние месяцы лидером по объему интернет-трафика становилась Дворцовая площадь. В жаркие летние дни петербуржцы активнее всего тестировали новейшую связь также возле стадиона «Газпром Арена» и рядом с площадью Искусств и Итальянской улицей. А вот с начала осени технологичные петербуржцы переместились в «Севкабель Порт» и на улицу Рубинштейна.
С помощью 5G-интернета жители Петербурга знакомятся с преимуществами нового стандарта в повседневной жизни — при загрузке тяжелого контента, просмотре фильмов в онлайн-кинотеатрах в UHD-качестве, в онлайн-играх, прямых трансляциях в соцсетях, а также используют свои смартфоны в качестве точки доступа Wi-Fi.
На данный момент масштабная пилотная пользовательская сеть 5G МТС развернута уже в 19 популярных местах Санкт-Петербурга. В их числе:
- Экспофорум
- Дворцовая площадь
- Газпром Арена, площадь у стадиона
- Яхтенный мост
- Технопарк «Ленполиграфмаш»
- Ботанический сад
- Московский вокзал
- ТРЦ «Питерленд»
- Парк 300-летия Петербурга
- Ул. Итальянская, Площадь Искусств
- Ул. Малая Монетная, офис МТС
- Ул. Рубинштейна
- Севкабель Порт
- Кронштадт, сквер у Музея истории КронштадтаКронштадт, Летний сад
- Кронштадт, ул. Восстания
- Кронштадт, ул. Посадская
- Кронштадт, пр. Ленина
- Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод
В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.[1]
Условия подключения абонентов:
Опция «Доступ в 5G» предоставляет абоненту доступ в пилотную сеть 5G и предоставляет безлимитный и бесплатный трафик в сети 5G.
Способы подключения/отключения:
С помощью USSD-команды: *111*5555#вызов
в Личном кабинете;
в Приложении «Мой МТС»;
Опция «Доступ в 5G» отображается в списке подключенных услуг в ЛК и Приложении Мой МТС.