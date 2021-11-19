Турмаршруты по Ленобласти лидируют во всероссийском народном голосовании

Среди финалистов Всероссийского проекта «Открой свою Россию» девять маршрутов по Ленобласти.

По решению организаторов конкурса, Агентства стратегических инициатив, народное голосование продлено до 18 ноября. Спешите проголосовать за свой любмый маршрут по 47 региону: «3 дня на побег», «Путь к себе», «Курс на Гогланд!», «Ешь, вдохновляйся, люби. Найди свою точку на карте», «Под зимним солнцем Карелии», «Энергия Ладоги», «Путешествие по глухим деревням между Ладогой и Онегой», «Нетуристический Кольский» и «Берегом Онежского озера. Путешествие по глухим деревням северных вепсов».

Торжественная церемония награждения победителей — 30 маршрутов, состоится 20 декабря.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылся новый туристский маршрут по рекам и озерам Карельского перешейка. По пути туристы могут не только посетить многочисленные достопримечательности Ленинградской области ─ Выборгский замок, крепость Корела, православные церкви, лютеранские кирхи, руины гидротехнических сооружений и старинных хуторов, но также отправиться за ягодами и грибами. Подробная карта маршрута размещена на сайте.