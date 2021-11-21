Полиция наведалась к цыганам в поселок Сусанино и нашла «наркоточку»

Сотрудники полиции провели очередной рейд по местам проживания представителей кочевого народа.
На этот раз проверки прошли в поселках Вырица и Сусанино Гатчинского района Ленобласти. Было проверено около десятка жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В одном из домов в Сусанино полицейские наткнулись на «наркоточку»: нашли несколько пакетиков с растительным наркотиком для реализации, общим весом порядка 50 граммов, а также весы и упаковочную пленку.
По итогам рейда для проверки на причастность к противоправной деятельности в полицию доставлены 15 человек.
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17.11.2021 221