В Гатчине установили памятник композитору Ипполитову-Иванову

В субботу, 20 ноября, в Гатчине торжественно открыли памятник уроженцу города, композитору Михаилу Ипполитову-Иванову.
Событие приурочили к 225-летию со дня присвоения Гатчине статуса города и 160-летию со дня рождения выдающегося деятеля отечественной музыкальной культуры.
Памятник отлит из бронзы и установлен на гранитном постаменте. По замыслу скульптора Бориса Сергеева композитор словно замер в творческом процессе.
Стоит отметить, что памятник в Гатчине Михаилу Ипполитову-Иванову стал вторым в России, установленным в честь композитора, профессора и ректора Московской консерватории, дирижера Большого театра. Первая скульптура появилась в 2019 году в Москве.
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11.11.2021 286