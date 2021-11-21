В Гатчине установили памятник композитору Ипполитову-Иванову

В субботу, 20 ноября, в Гатчине торжественно открыли памятник уроженцу города, композитору Михаилу Ипполитову-Иванову.

Событие приурочили к 225-летию со дня присвоения Гатчине статуса города и 160-летию со дня рождения выдающегося деятеля отечественной музыкальной культуры.

Памятник отлит из бронзы и установлен на гранитном постаменте. По замыслу скульптора Бориса Сергеева композитор словно замер в творческом процессе.

Стоит отметить, что памятник в Гатчине Михаилу Ипполитову-Иванову стал вторым в России, установленным в честь композитора, профессора и ректора Московской консерватории, дирижера Большого театра. Первая скульптура появилась в 2019 году в Москве.