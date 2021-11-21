Путин готов стать добровольцем в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

Автор: Александр Селиванов
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Президент России вызвался стать добровольцев в испытаниях вакцины.

По информации издания РИА Новости, Владимир Путин готов стать участником в испытаниях по применению назальной вакцины от коронавируса.

Ранее глава государства ревакцинировался от коронавируса вакциной «Спутник Лайт».

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21.11.2021 40
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