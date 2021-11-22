Врачам Ленобласти помогут с оплатой аренды жилья

Медработники Ленинградской области смогут получать ежемесячную компенсацию за оплату съемного жилья с 2022 года.

Об этом стало известно в понедельник, 22 ноября, от пресс-службц администрации Ленинградской области. Такими образом будет выполняться одна из статей «закона о 47-ми гарантиях», инициированного губернатором региона Александром Дрозденко. Получать выплаты медработники смогут уже со следующего года.

Ранее стало известно, что предприятия Ленобласти из числа малого и среднего бизнеса получат компенсацию расходов, связанных с экспортной деятельностью. С ее помощью компании смогут покрыть до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. На эти цели уже выделили 5,2 млн рублей.