Опрос: каждый шестой петербуржец тратит на хобби больше 10 тысяч рублей в месяц

По данным опроса, больше трети петербуржцев за время пандемии стали тратить больше на свои увлечения.

Опрос жителей города на Неве провели «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах». По его итогам Санкт-Петербург вошел в число регионов с наибольшей долей жителей с дорогостоящими увлечениями.

Так, почти все петербуржцы чем-то увлекаются: более чем у половины (54%) есть несколько хобби, у каждого четвертого (25%) — одно. Каждый десятый (10%) назвал самым любимым увлечением спорт, 9% — фотографию, по 8% — рисование и туризм, 6% — кулинария, 5% — кино, 4,5% — рыбалку. 8% указали в качестве хобби работу.

На любимое занятие большинство жителей Санкт-Петербурга тратят до 10 тысяч рублей в месяц. В частности, каждому четвертому (25,4%) оно обходится бесплатно, у 24% жителей хобби тратится в 1-5 тысяч рублей ежемесячно, каждому пятому (20%) — в 5-10 тысяч рублей в месяц, а 8,5% — в сумму до 1 тысячи рублей.

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В то же время 17%, или каждый шестой респондент, тратит на свое хобби более 10 тыс. руб. ежемесячно. Санкт-Петербург вошел в число регионов, жители которых чаще других говорили о наличии дорогостоящих хобби. В числе таких регионов также Москва (34%), Татарстан (25%), Новосибирская область (24,5%) и Башкортостан (22%).

Свыше трети петербуржцев (39%) отметили, что за время пандемии их хобби «подорожало». В частности, 24% от общего числа участников опроса указали на «незначительный» рост трат, а 15% — на «значительный». 59% опрошенных не почувствовали влияния пандемии на стоимость своих увлечений. У 2% любимое занятие подешевело.

Также выяснилось, что лишь у 5% петербуржцев нет хобби. Для сравнения, чаще других об отсутствии увлечений говорили жители Омской (16,5%) области, Челябинской области (15,5%), Татарстана (13%), Свердловской (12%) и Новосибирской (11,5%) областей. В целом по стране доля граждан без хобби составила 10%.