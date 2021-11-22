Пенсионерка из Выборга от безысходности прооперировала сама себя, а перед этим оставила предсмертную записку

Работница скорой помощи города Выборг поделилась жуткой историей в своем аккаунте в Инстаграм. Из-за рака у женщины появилось осложнение, а от врачей помощи она не дождалась. Было решено провести операцию самостоятельно.

Полную историю фельдшер опубликовала в своем Инстаграм.

Из-за рака у женщины началось осложнение — асцит, которое вызывает скопление жидкости в брюшной полости. Не дождавшись помощи от врачей, бабушка, прошедшая Великую Отечественную войну и блокаду, решила самостоятельно провести себе лапароцентез — надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке для вывода жидкости.

В своих действиях бабушка уверена не была, поэтому написала предсмертную записку для дочери и внуков, в которой извинилась перед ними и объяснила своё решение ужасными болями.

Однако эта шокирующая история со счастливым концом. Пенсионерка выжила и сейчас о ней заботятся врачи. В комитете по здравоохранению Ленобласти уже начали проверку. Историей и фотографией записки в соцсетях поделилась работница скорой помощи, приехавшая на вызов после того, как бабушка провела операцию.