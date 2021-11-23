Оксимирон назвал дату выхода нового альбома

Третий альбом исполнителя выйдет 1 декабря.

Оксимирон, российский хип-хоп исполнитель, назвал дату выхода третьего студийного альбома — это произойдет 1 декабря.

Стоит отметить, что новость о выходе альбома артист разместил в Twitter и Instagram, но он не стал раскрывать подробности релиза. В ноябре настоящего года Оксимирон записал серию синглов и композиций на них, благодаря чему фанаты исполнителя решили, что рэпер должен выпустить, первый за шесть лет, третий студийный альбом.

Подчеркнем, что пластинка должна была выйти 12 ноября, но в это число Оксимирон выпустил не альбом, а микстейп, который состоит в основном из старых композиций. Альбом «Горгород» является последним альбомом исполнителя, который был опубликован в 2015 году.