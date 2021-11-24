Возрастной спортсмен из Ивангорода завоевал 5 медалей на Кубке России по плаванию

Юрий Усов из Ивангорода выступил в возрастной категории 75-79 лет. За три дня соревнований он выиграл столько медалей, что это хватило на выполнение норматива на звание «Кандидат в мастера спорта».

На протяжении трех дней в Саранске проходил Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». Ветеран из Ивангорода (Кингисеппский район Ленинградской области) Юрий Усов завоевал на соревнованиях сразу пять медалей: три золотые и две серебряные, выполнив норматив Кандидата в мастера спорта.

Ленинградец уже не в первый раз принимает участие в водных соревнований страны. Так, в октябре 2021 года на Спартакиаде ветеранов 47-го региона, которая прошла в Приозерском районе, мужчина занял 2 место. Он принёс своей команде серебряную медаль.