Ленобласть полностью готова к отопительному сезону

Об этом было заявлено на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК парламента Ленобласти

Как рассказали в пресс-службе ЗакС Ленобласти, с информацией на заседании, посвященном вопросам о проведении отопительного сезона в регионе и обеспечении устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, выступил первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Аминяков.

Он отметил, что отопительный сезон 2021-2022 годов на территории Ленобласти протекает в штатном режиме, масштабные аварийные ситуации на объектах коммунального комплекса отсутствуют. Комплексные планы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону к настоящему времени выполнены.

На выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКК в 2021 году запланировано финансирование из областного бюджета — 1,7 млрд руб., из средств муниципальных образований и предприятий ЖКХ — 2 млрд руб.

Кроме того, выплаты ресурсоснабжающим организациям (межтарифная разница) из областного бюджета составили 4 млрд руб.

На вопрос депутатов, сколько конкретных объектов подготовлено (произведен ремонт, в т.ч. капитальный) к отопительному сезону, докладчик ответил: 694 котельных; 2 466 км тепловых сетей; 40 352 км электрических сетей; 11 901 трансформаторных подстанций; 5 381 км газопровода; 5 020 км водопроводных сетей; 429 насосных станций; 266 очистных сооружений.

В ходе обсуждения депутат Александр Перминов поинтересовался, планируется ли перепрофилирование котельных, работающих на угле, на газовые из-за их низкого КПД. Прозвучал ответ, что сейчас в рамках изменений законодательства разрабатывается топливно-энергетический баланс (ТЭБ), где будут определены целесообразные, экономически обоснованные мероприятия по переводу котельных на газ. В рамках решений, которые будут в ТЭБ, и в рамках плана-графика синхронизаций будет выстроена система по переводу тех котельных, которые будут эффективно обоснованы, с твердого-жидкого топлива на газ. На сегодняшний день это 104 котельных.

Парламентарии также спросили о запасах жидкого и твердого топлива. Прозвучал ответ, что они созданы в объеме 100% от плана.

Сергей Аминяков ответственно заявил о полной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Ленобласти по состоянию на 1 ноября текущего года.

По итогам обсуждения председатель постоянной комиссии Михаил Коломыцев предложил коллегам информацию принять к сведению. Депутаты поддержали его предложение.