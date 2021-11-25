При пожаре на шахте в Кузбассе погибли 11 человек

ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло сегодня утром, 25 ноября. Там произошло взрыв в вентиляционном штреке.
Фото: Максим Киселев/ТАСС
Всего в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, удалось вывести на поверхность 239 человек. По последним данным, погибли 11 человек, пострадали 46. В настоящий момент в шахте остаются 35 человек, и связи с ними нет.
Спасательная операция пока приостановлена из-за угрозы взрыва.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур — с 26 по 28 ноября — по погибшим на шахте «Листвяжная» шахтерам.